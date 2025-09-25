県は総額68億3900万円の一般会計補正予算案を発表しました。コメの価格高騰の影響を受ける酒蔵を支援するための予算が計上されています。新米の価格が高騰するなか、酒蔵からは酒米が値上がりし原材料費が膨らむなど影響を懸念する声が上がっています。県は25日、総額68億3900万円の一般会計補正予算案を発表しました。このうち酒米の購入費用を補助するため約3億6700万円を計上しています。〈花角知事〉「新潟清酒は県のもっとも