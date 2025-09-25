JAみえきたが行った定期貯金のキャンペーンで、一定の金額を預けた利用者に新米をプレゼントする特典が用意され、24日に利用者へ地元産のコシヒカリが手渡されました。このキャンペーンは地元で収穫された米を地元で消費し、地域の農作物の良さをより知ってもらおうとJAみえきたが初めて企画したものです。今年7月から8月にかけて定期貯金を預けた利用者が対象で、預け入れ金額100万円ごとに5キロの新米が3年間で3回配布されます。