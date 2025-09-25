私はアカリ（30代）。今日は大学時代の友人ミカ（30代）と久しぶりに会う約束をしました。ママ友が欲しかったし、娘のスズカ（3歳）にお友だちと遊ぶ楽しさを知ってほしかった。ミカの子どもが同い年で同性で、ちょうどいいと思ったのです。しかし、スズカが迷子になったことにより、ミカに「子ども用のハーネスが必須だね」と言われ頭にきてしまいました。子ども用ハーネスを勧められたことは初めてではありませんが……自分の子