◆楽天―ソフトバンク（25日、楽天モバイルパーク）優勝マジック4のソフトバンクは、パ・リーグ全球団への勝ち越しを懸け、楽天戦に臨む。今季の楽天戦は開幕から1勝6敗と苦戦を強いられたが、夏場以降は巻き返し、12勝11敗としている。残り2試合で1勝すれば勝ち越しが決まる。既にパ・リーグの他球団には勝ち越しを決めており、?パ全球団制覇?を達成する。交流戦優勝を決めたセ・リーグとの戦いも広島、阪神、中日、DeNA