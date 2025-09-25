＜日本プロシニア TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP事前情報◇24日◇イーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）◇7154ヤード・パー72＞初めてのシニアメジャー優勝を目指す昨年の賞金王・宮本勝昌に、日本シニアプロNo.1決定戦の開幕前に悲報があった。それは米国男子シニアツアー（PGAツアーチャンピオンズ）に参戦するための予選会（QT）の廃止が決定したこと。宮本はこれまで2023年、24年と2度挑戦しており、今年も出場