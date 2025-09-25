北海道恵庭市上山口の国道３６号で９月２５日午前９時半ごろ、あわせて９台の車が衝突しました。警察によりますと、札幌方面から千歳方面に走っていた車が、事故を起こしたあとに逃走しようとして、その後、複数の車に衝突した可能性があるということです。２人が搬送されましたが、軽傷だということです。事故を起こした車の運転手は現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として行方を追っています。