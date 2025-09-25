北海道日本ハムファイターズの２軍本拠地の誘致に向け、候補地の１つとなっている苫小牧市で市民による期成会が発足しました。「ファームの鼓動、苫小牧へ！」９月２５日に苫小牧市内で発足したのは、ファイターズの２軍本拠地を誘致するための期成会です。苫小牧市をはじめ胆振地域全体で機運を醸成しようと、商工会議所が中心となって立ち上げました。（ファイターズ２軍施設を誘致する会宮本知治会長