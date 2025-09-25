EXILE TAKAHIROが25日、都内で行われた「2025秋冬 WORKMAN ZERO-STAGE 新製品発表会」に登場した。【全身カット】さすがのスタイル！ブラックコーデでラフな表情をみせるEXILE TAKAHIRO「ZERO-STAGE」（ゼロステージ）は、EXILE TAKAHIROがモデル兼監修を務めるブランド。2025年3月に発売を開始し、累計26万点を販売。その第2弾として、このたび秋冬モデル「STAGE YOURSELF.」が発売される。今回は「RISINGシリーズ」として