東京・杉並区のマンションで25日、火事があり、6人が煙を吸うなどして搬送された。モバイルバッテリーから出火したとみられる。マンションのベランダ部分から赤い炎が激しく吹き出し、煙が立ち上っている。午前2時前、杉並区阿佐谷南の5階建てマンションで、「モバイルバッテリーから出火した」と119番通報があった。警視庁などによると、火は2階の一室20平方メートルほどを焼いて消し止められたが、この部屋に住む女性らあわせて6