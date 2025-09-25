愛知県瀬戸市のコンビニエンスストアに2人組の男が押し入り、現金約2万を奪って逃げました。 【写真を見る】コンビニ強盗 男2人が現金約2万円を奪って逃走 店員に包丁を突きつけ「金を出せ」 愛知・瀬戸市 警察によりますと、きょう午前3時15分ごろ瀬戸市原山町のミニストップ瀬戸原山町店に男2人が押し入り、1人がアルバイトの60歳の女性に包丁のような物を突き付け「金を出せ」などと脅しました。 バックヤードにいた34