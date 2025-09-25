し烈なホームラン王争いを繰り広げているメジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）。そのライバルのカイル・シュワーバー選手（32）が絶好調です。地区優勝へマジック2としているドジャースは、アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦。大谷選手の第1打席。インコースのストレートを捉えると、打球はセンターへ。惜しくもホームランとはなりませんでしたが、フェンス直撃のスリーベースヒット。連続試合出塁を28に