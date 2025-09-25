文化放送は、人気ゲーム実況グループの「まじめにヤバシティ」がパーソナリティを務める新番組『まじめにヤバシティ TALK TALK TALK』（毎週金曜日 午後9時00分～9時30分）を、10月3日（金）午後9時00分からスタートする。 「まじめにヤバシティ」は、「楽しくワイワイやっていこうぜ！」をモットーに活動する、鬱先生、エーミール、ショッピ、シャオロン、ゾム、トントンからな