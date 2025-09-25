大山千広（２９＝福岡）が２５日、ボートレースからつで行われた「スポーツ報知杯」５日目４Ｒでコンマ０１のＦを切り、賞典除外となった。大山は１号艇で出走。５号艇の安東幸治の前づけもあり１００メートル手前の起こしからスタートしたが、痛恨の勇み足となった。出産、育児のため戦列を離れていた大山は２１日開幕の今節から２年ぶりに復帰。予選４日間を３、６、３、２、１、１着の成績で予選を突破していた。【大山のコ