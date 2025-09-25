2012年に結成された、名古屋を拠点に活動する鈴木実貴子（Vo./Gt.）とズ（高橋イサミ/Dr.）による2ピースロックバンド・鈴木実貴子ズが、インディーズ時代の楽曲を再録したミニアルバム『瞬間的備忘録』を9月24日にリリースした。本作には、インディーズ時代の楽曲を2人編成で改めてレコーディングを行なった音源が5曲収録。いまでもライブで演奏することの多い色褪せることのない楽曲たちをジップロックした、まさに瞬間的備忘録