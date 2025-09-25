IntelがAppleに対して、投資を打診しているとBloombergが報じました。これはIntelの経営再建の一環とされており、両社は緊密な協業構想について議論しているそうです。Intel Is Seeking an Investment From Apple as Part of Its Comeback Bid - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-24/intel-is-seeking-an-investment-from-apple-as-part-of-its-comeback-bidIntel reportedly asking ex-flame Apple to i