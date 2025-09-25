２５日前引けの日経平均株価は前営業日比８９円４０銭高の４万５７１９円７１銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は７億９７１１万株、売買代金概算は２兆５７３６億円。値上がり銘柄数は９２２、対して値下がり銘柄数は６０２、変わらずは９２銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は売り買い交錯のなかもやや買い優勢の地合い。前日の米国株市場が軟調だったことを受け、日経平均は朝方マイナス圏で推移する場面も