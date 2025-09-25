◆米大リーグエンゼルス―ロイヤルズ（２４日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスの菊池雄星投手が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ロイヤルズ戦に先発し、２点リードの６回の投球練習中に緊急降板となった。５回１安打１失点の好投を見せていた菊池は６回のマウンドにも向かったが、投球練習を数球投げたところで“異変”。トレーナーらがマウンドに向かい、降板を決断。今季７勝目の権利を持