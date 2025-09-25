■これまでのあらすじイヤイヤ期の娘メメを持つまろは、その対応に試行錯誤している。着替えをしたがらない娘に自分で服を選ばせて買って楽しい気分にさせたり、お出かけを拒否されれば気をそらして抱っこ作戦を決行。そんな中、まろの判断で決めていたメメのNG事項について夫からなぜダメなのか質問されると、自分がこれまで「なんとなく」でルールを決めていたことに気づき、それによって生まれていたイライラから解放されるのだ