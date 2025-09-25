きょうの富山県内は広い範囲で雨となっています。最高気温はきのうから3度～4度ほど低く、この時期らしい気温となる見込みです。低気圧から延びる寒冷前線が北陸地方へ南下し、県内は広い範囲で雨となっています。小矢部市内では車の窓に雨が激しく打ち付けていました。このあと日中いっぱいは、雨が降りやすくなる見込みです。日中の予想最高気温は、富山市・高岡市伏木ともにで26度と、きのうより3度ほど低く、平年並みの