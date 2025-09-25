深刻な社会問題となっているオンラインカジノの規制強化に向けた改正ギャンブル等依存症対策基本法が、25日施行されました。オンラインカジノを巡っては、スポーツ界、芸能界だけでなく、一部の若者らの間でも合法と思い利用する人が摘発されるなど問題となっています。改正法では、オンラインカジノのサイトの開設のほか、サイトへの誘導や広告掲載も禁止されています。違反した場合、警察の委託を受けた「インターネット・ホット