北海道恵庭市上山口の国道36号で25日午前9時半ごろ、あわせて9台の車が衝突しました。警察によりますと、札幌方面から千歳方面に走っていた車が事故を起こしたあとに逃走しようとして、その後、複数の車に衝突した可能性があるということです。2人が搬送されましたが軽傷だということです。事故を起こした車の運転手は現場から逃走していて、警察は、ひき逃げ事件として行方を追っています。