10月のどぶろく祭りに向けて祭りが行われる大分県杵築市の神社では25日からどぶろくの仕込みが始まりました。 どぶろくの仕込み 杵築市の白鬚田原神社に1300年以上前から伝わる秋の恒例行事「どぶろく祭り」。 五穀豊穣や無病息災を願い、参拝者に手作りのどぶろくが振舞われます。 10月の祭りに向けて25日、氏子や別府大学の学生などおよそ40人が、祭りで振る舞うどぶろくの仕込みを行いました。