東京・杉並区のマンションで火事があり、6人が煙を吸うなどして搬送されました。モバイルバッテリーから出火したとみられています。マンションのベランダ部分から赤い炎が激しく吹き出し、煙が立ち上っています。25日午前2時前、杉並区阿佐谷南の5階建てマンションで、「モバイルバッテリーから出火した」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、火は2階の一室20平方メートルほどを焼いて消し止められましたが、この部