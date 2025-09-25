インターネットの掲示板に金沢市の女性を誹謗中傷する投稿をしたとして、石川県警はきのう、高岡市の任期付き職員の男を逮捕しました。名誉毀損の疑いで逮捕されたのは、高岡市の任期付職員 大庭平容疑者（36）です。金沢西警察署によりますと、大庭容疑者は今年3月、インターネットの電子掲示板に、以前の仕事仲間だった金沢市内に住む30代の女性に対し、本人と特定できる表現を使い誹謗中傷する書き込みをしたという