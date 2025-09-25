大館市などの一部地域で発生していた停電は昼前に復旧しました。東北電力ネットワークによりますと、大館市花岡町と北秋田市根森田のあわせて約80軒で午前10時ごろから起きていた停電は、午前11時43分に復旧しました。原因は風雨による樹木の接触や倒木が影響したということです。