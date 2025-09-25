愛知県は自動運転の実証実験について、新たに名古屋の繁華街・栄地区にも走らせると発表しました。大村知事が記者会見で明らかにしたもので、10月からの新たな実証実験では、名駅地区、栄地区、昭和区にある「STATION Ai」の3地点を周回する形で定期運行するとしています。昨年度は、名駅地区と「STATION Ai」の間で定期運行させましたが、今回は路上駐車の多い錦通を走らせることで障害物への対応など技術課題の検証を行う