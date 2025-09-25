２５日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。前日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことが影響したほか、自民党総裁選を巡る警戒感が重荷となった。 ２４日に発表された米８月新築住宅販売件数が市場予想を上回ったほか、米シカゴ地区連銀のグールズビー総裁が追加利下げに慎重な見解を示したことで、同日の米債券市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の大幅利下げを織り込む動きが後退。米長期金利