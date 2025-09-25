Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。アイドルになって“20周年”を迎えたことを報告した。 【画像】“アイドル”佐久間大介のステージフォト ■佐久間大介「これからもアイドル楽しみます(^^)」 佐久間は「アイドル年齢が20歳になりました (^^) Snow Man 佐久間大介です！！！！」と自己紹介を交えてコメント。 投稿された写真は、Snow Man初のスタジアムライブ『Snow Man 1st Stadium Live Snow World』での1枚で、