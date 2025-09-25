英語の学習に苦労している筆者の友人。コツコツ勉強を続ける中で、ふと頭をよぎるのは、小学6年生の時に拒否した“あること”で……。後悔した体験談を語ってもらいました。 40代から始めた英語学習 40代になった私は、仕事で英語を使う機会が増え、毎日コツコツ勉強する日々。 必要に迫られて始めた英語学習でしたが、やってみると意外に面白い！ 聞き取れた単語に喜び、片言でも通じたときの達成感に励まされ、海外ドラマに