【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aoooが、3ヵ月連続リリース第3弾の新曲「CRAZZZY」を9月30日に配信リリースすることを発表した。 ■配信リリースに先駆け、現在開催中のツアーで披露！早くもキラーチューンに すりぃ（Gu）が作詞・作曲した「Yankeee」、石野理子（Vo）が作詞・やまもとひかる（Ba）が作曲した「Geeek」に続く、3ヵ月連続リリースのラストを飾る本楽曲は、