フジテレビは9月5日 23時35分より、同社が運営する動画配信サービスFODにて、韓国のトップスターであるソン・ジュンギとチョン・ウヒが共演する今年大注目のドラマ『マイ・ユース（My Youth）』を国内独占で、日韓同日配信スタートしました。https://fod.fujitv.co.jp/title/80m9 （FOD配信ページ）■韓国トップ俳優と実力派女優が描く青春ロマンス作品ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』は、自身を取り巻くトラブルをきっかけに