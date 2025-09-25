山形県新庄市に住む８０代の女性が親戚を名乗る男からの電話をきっかけに現金２００万円をだまし取られる特殊詐欺被害がありました。 【写真を見る】「仕事の契約にお金が必要」実在する親戚を名乗り...80代女性が現金200万円の特殊詐欺被害に（山形） 警察によりますと今月１８日、新庄市に住む８０代の女性の家の固定電話に親戚を名乗る男から電話があったということです。 男は実在する親戚の名前を語っていました。 そのう