ファーマライズホールディングス [東証Ｓ] が9月25日昼(12:00)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比5.0倍の1.1億円に急拡大したが、6-11月期(上期)計画の3.6億円に対する進捗率は31.7％にとどまり、5年平均の57.0％も下回った。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.3％→0.9％に改善した。 株探ニュース