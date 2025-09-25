25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円高の4万5470円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万5719.71円に対しては249.71円安。出来高は1万8297枚となっている。 TOPIX先物期近は3158ポイントと前日比9ポイント高、現物終値比25.97ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 45470