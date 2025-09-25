ソフトバンクは、「ワイモバイル」ブランドから、5G（第5世代移動通信システム）対応のZTE製モバイルWi-Fiルーター「Pocket WiFi（ポケットワイファイ） 5G A501ZT」を2025年9月25日に発売。最大64台の同時接続が可能下り最大2.6Gbpsでの高速通信が可能な5Gに対応。5500mAhバッテリーを内蔵し、約11時間の連続使用を実現した。最大64台の同時接続に対応し、複数ユーザーでの使用や複数の機器を同時に使う環境でも安定した接続が可