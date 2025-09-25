マウスコンピューターは9月25日、販売中のゲーミングノートPC「G TUNE P5」に新色としてレッドを追加して発売した。「TOKYO GAME SHOW 2025」ではブース内で実機を展示するという。G TUNE、ゲーミングノートPC「G TUNE P5」に新しくレッド仕様を追加NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU / 5070 Laptop GPUを搭載し、ミドルレンジクラスに位置づけられているゲーミングノートPC。今までホワイトとブラックモデルの展開が行われてき