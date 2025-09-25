自民党の総裁選に立候補している5人はきょう、議員票や党員票の獲得を目指し挨拶まわりや地方視察などをおこなっています。林芳正 官房長官（64）「よろしくお願いします」自民党小池正昭 衆院議員「お世話になります。ご丁寧にこれはこれは」きょうは総裁選が告示されてから初めて5人揃ってのイベントが開催されない日で、各候補は挨拶まわりなど独自の活動をおこなっています。小林氏は都内の日本薬剤師会を訪れて支