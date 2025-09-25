キデイランドは、「ちいかわ」のオフィシャルショップ『ちいかわらんど 原宿店』を10月10日に増床リニューアルオープンする。【写真多数】原宿らしいグッズが登場！冬にぴったりなアイテムも先行販売「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏が描く、X発の漫画作品。その後、2020年12月から商品化されて、公式オンラインストア『ちいかわマーケット』をオープンし、Xに投稿していた漫画も書籍になった。その独特な世界観と