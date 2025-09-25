イランのペゼシュキアン大統領は国連総会で演説し「核兵器を製造するつもりはない」と訴え、イランへの制裁復活の手続きを進めるヨーロッパ3か国やアメリカを批判しました。記者「イランのペゼシュキアン大統領が登壇しました。制裁復活が迫るなか、何を語るのか注目されます」イギリスなどヨーロッパ3か国が進めるイランへの制裁復活が日本時間28日に迫るなか、イランのペゼシュキアン大統領は国連総会で一般討論演説を行いました