万博会場ではおにぎり提供象印マホービンは２４日、高級炊飯器「炎舞（えんぶ）炊き」シリーズの国内出荷台数が１００万台を突破したと発表した。政府備蓄米をはじめ古米が身近になったことで「よりおいしくコメを食べたい」というニーズは高まっている。製品の技術力向上に加え、こうしたニーズを取り込んだことで、家電量販店での販売が伸びた。炎舞炊きは２０１８年７月に発売した。従来のモデルでは底部の１か所の大きなコ