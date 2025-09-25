【コッパ・イタリア】パルマ 2−2（PK4−3）スペツィア（日本時間9月25日／エンニオ・タルディーニ）【映像】鈴木彩艶、鋭い反応でPKストップの瞬間パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、PK戦で1人目のキッカーのシュートを完璧に読んでセーブ。殊勲のPKストップで勝利の立役者となった。パルマは日本時間9月25日のコッパ・イタリア2回戦で、セリエBに所属するスペツィアと対戦。先発出場した鈴木はいずれも難しいシチュエ