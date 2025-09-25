記者団の取材に応じる小林元経済安保相＝25日午前、東京都新宿区自民党総裁選に立候補した小林鷹之元経済安全保障担当相は25日、石破茂首相が発表方針を明言した先の大戦を巡る戦後80年見解に関し、東京都内で記者団に「必要性は乏しいのではないかと感じる」と述べ、不要との認識を重ねて示した。理由について「戦後70年談話で、日本政府のメッセージはしっかり打ち出した」と説明した。総裁選候補者の林芳正官房長官は記者会