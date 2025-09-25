●自分の人生経験や伝えたいことが「100%込められるようになった」 「何も隠さずに音楽を作れることが、改めて幸せだと感じています」。そう語るのは、新曲およびニューアルバムのリリース、2026年春開催の全国ツアーを発表したアーティストの與真司郎(AAA)だ。ゲイだとカミングアウトしてから着手し、約2年半かけて完成させた新アルバムの制作期間には、さまざまな困難や発見があったという。その制作秘話や、約5年ぶりに開催する