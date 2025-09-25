【中島輝士怪物テルシー物語（５９）】プロに入って大きな期待を受け最初の３年ほどを過ごしました。いろんな方々が気にかけてくれて、貴重な体験もさせてもらいました。それぞれにタイプも違えば考え方も違うものですし、バッティングには正解はないと思うのでアドバイスを生かすことが難しかったですけどね。こうすれば結果が出るという保証はどこにもないわけです。成功したからといって同じことをやり続けても、いい結果が