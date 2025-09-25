【モデルプレス＝2025/09/25】タレントの松嶋尚美が9月25日、自身のInstagramを更新。娘の空詩（ララ）さんとの収録現場での2ショットと手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。【写真】松嶋尚美、娘との笑顔ショット◆松嶋尚美、収録現場での親子ショット公開松嶋は「昨日はテレ東の『よじごじDays』でした。ララと一緒に現場入り」と収録現場で娘と撮影した笑顔の2ショット写真を投稿。「楽屋で、紫ちゃんやピグちゃんと絵で