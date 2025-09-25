【モデルプレス＝2025/09/25】フリーアナウンサーの新井恵理那が9月25日、自身のInstagramを更新。子どもたちと「ジョジョの奇妙な冒険」の世界観を楽しめる初の体験型公式ショップ「THE★JOJO WORLD」を訪れた様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】新井恵理那、人気アニメショップで子どもと3ショット◆新井恵理那、子どもとの3ショット公開新井は「オラオラオラ〜リベンジしてきました！」とTHE★JOJO WORLDに再訪したことを