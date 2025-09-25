近代日本洋画を代表する1人、小出楢󠄀重（1887〜1931年）の大規模な展覧会「小出楢󠄀重新しき油絵」が大阪中之島美術館（大阪市北区）で開かれている。小出の本格的な回顧展は四半世紀ぶり。画家の代名詞である裸婦像などの油彩画とともに、ガラス絵や本の装丁などを紹介、多分野で才能を発揮した43年の生涯をたどる。11月24日（月・振休）まで。小出楢󠄀重 《裸女結髪》 1927年 京都国立近代美術館小