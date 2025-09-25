WBC世界バンタム級王座決定戦ボクシングの帝拳プロモーションは25日、都内で会見し、11月24日に東京都江東区のTOYOTA ARENA TOKYOでWBC世界バンタム級王座決定戦を行うと発表した。同級1位・那須川天心（帝拳）と同級2位・井上拓真（大橋）が激突する。那須川はボクシング転向8戦目で初の世界戦。井上は再起戦となる。興行はAmazon プライム・ビデオで生配信。戦績は27歳の那須川が7勝（2KO）、29歳の井上が20勝（5KO）2敗。会