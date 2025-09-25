10月13日（月）まで開催中の、「2025大阪・関西万博」。【画像あり】「2025大阪・関西万博 記念チケット」商品ラインナップ来場の思い出を残せる「記念チケット」を知っていますか？万博の思い出をかたちに残そう！人気チームコラボデザインも「2025大阪・関西万博 記念チケット」は、今回の万博開催をかたちとして残せるアイテム。販売サイトではすでに品切れも出ているという、隠れた人気アイテムなんです。現在発売されているの