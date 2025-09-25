岐阜県内の山中で行方不明の女性の遺体が見つかり、警察は別の事件で起訴された男女が女性の死亡に関与した可能性があるとみて調べています。 【写真を見る】【独自】「人の頭があるであかん！」山中に行方不明の30代女性遺体 別の事件で起訴された男女が関与した疑い 岐阜・揖斐川町 （柳瀬晴貴記者）「岐阜県揖斐川町です。人目につかないこちらの山の中で、白骨化した遺体の一部が見つかりました」 捜査関係者などによります